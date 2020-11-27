В России числится более 3 млн «классических» универсалов. ТОП-10 таких моделей

Доля «классических» универсалов в российском парке невелика – всего 7%. Однако в количественном выражении это составляет более 3 млн автомобилей. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», изучив состояние парка на 1 июля 2020 года. При этом в расчет не принимались кроссоверы и внедорожники, которые имеют тот же тип кузова.

Самой распространенной такой моделью является LADA 2104. В нашей стране насчитывается 526 тыс. вазовских «четверок», что соответствует каждому шестому универсалу. Следом идут еще три модели LADA: Kalina (361 тыс. шт.), Largus (322 тыс. шт.) и «одиннадцатая» модель (223 тыс. шт.). Самой распространенной иномаркой в этом сегменте является Toyota Corolla (141 тыс. шт.), занимающая пятую строчку рейтинга.

Также в ТОП-10 наиболее распространенных «классических» универсалов в России вошли: LADA Vesta SW (вместе с кросс-версией, 123 тыс. шт.), KIA Ceed (101 тыс. шт.), Volkswagen Passat (94 тыс. шт.), LADA Priora (89 тыс. шт.) и Ford Focus (88 тыс. шт.).

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Фото: Avito Авто.