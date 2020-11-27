Минпромторг улучшил прогноз по продажам автомобилей в России на 2020 год

Минпромторг РФ прогнозирует по итогам 2020 года падение продаж автомобилей в России на 10%, сообщил в интервью агентству «ТАСС» министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Таким образом, министерство улучшило свой предыдущий прогноз – до объявления результатов сентября Минпромторг ожидал падения продаж по году на 25-30%.

«Пока могу сказать, что мы можем давать осторожный прогноз на текущий год, что мы видим тенденцию закончить год с показателем минус 10% по рынку и примерно 15-20% снижение по производству», – сказал глава Минпромторга.

Министр также напомнил про положительную динамику авторынка в сентябре и октябре (+3,4% и +7% соответственно). «Посмотрим, как мы закончим ноябрь, рассчитываем также и в декабре сохранить эту положительную тенденцию. Если это сохранится, тогда я смогу с большей уверенностью говорить о том, что наша отрасль поступательно восстанавливается, и мы можем давать прогнозы на 2021 год», – добавил Денис Мантуров.

По оценке экспертов агентства «АВТОСТАТ», в нынешнем году объем российского рынка новых легковых автомобилей составит около 1,45 млн единиц. Таким образом, по отношению к 2019 году падение рынка будет в диапазоне 7 – 10%.

Напомним, что если ориентироваться на статистику АЕБ, то за 10 месяцев падение продаж новых машин составляет 12%. По мнению экспертов агентства «АВТОСТАТ», улучшить ситуацию в целом по году позволяет опережающий спрос, который происходит на волне роста цен и неопределенности в будущем, вызванной пандемией COVID-2019.

«Эти факторы в совокупности вынуждают потенциальных покупателей активизироваться и приобретать автомобили заранее. Во-первых, из-за продолжающегося роста цен впоследствии они будут еще дороже. Во-вторых, пандемия коронавируса может снова привести к ряду ограничительных мероприятий, который могут затронуть и авторитейл», – отмечает заместитель руководителя отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарёв.