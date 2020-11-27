В России стартовали продажи нового Land Rover Defender

Российские дилеры Jaguar Land Rover начали продажи нового Land Rover Defender. Первые внедорожники доступны в пятидверной версии 110, а короткобазные Defender 90 с трехдверным кузовом будут представлены в начале следующего года. Базовая стоимость модели – 4 млн 060 тыс. рублей, сообщает пресс-служба британской марки.

Land Rover Defender будет представлен на российском рынке с тремя вариантами двигателей – двумя дизельными с максимальной мощностью 200 л.с. и 249 л.с. соответственно, и шестицилиндровым 400-сильным бензиновым с технологией мягкого гибрида (MHEV). Внедорожник с 249-сильным дизелем имеет интеллектуальный полный привод, работающий под управлением электронной системы, оптимизирующей распределение крутящего момента на осях в зависимости от дорожных условий. Модификации с двумя другими двигателями оснащены системой постоянного полного привода. На все внедорожники Defender установлена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и двухступенчатая раздаточная коробка (с понижающей передачей).

В базовую комплектацию Standard (от 4 млн 060 тыс. руб.) входят адаптивная независимая пневмоподвеска Adaptive Dynamics, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система Pivi Pro с навигацией и 3D система камер кругового обзора. Все комплектации Defender включают пакет для холодного климата с подогревом лобового стекла, форсунок омывающей жидкости, рулевого колеса и передних сидений, а также с функцией автономного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением со смартфона.

В комплектацию S (от 4 млн 359 тыс. руб.) входят сиденья с обивкой кожей Grained и электрорегулировками, система бесключевого доступа и 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель.

Оснащение комплектации SE (от 4 млн 299 тыс. руб.) дополнено светодиодными фарами премиум-класса, передними сиденьями с электроприводом с 12 параметрами и памятью, а также аудиосистемой Meridian мощностью 400 Вт с 11 динамиками.

Комплектация HSE отличается от SE наличием матричных светодиодных фар, сдвижной панорамной крыши, передних сидений с вентиляцией и с электрической регулировкой по 14 параметрам и адаптивного круиз-контроля. Салон имеет пакет расширенной отделки кожей, а лицевая часть сидений обита перфорированной кожей Windsor. Комплектация HSE доступна только для дизельных модификаций 249 л.с., ее цена начинается от 5 млн 675 тыс. рублей.

Для большей персонализации внедорожника Defender предлагается комплектация X (от 6 млн 892 тыс. руб.), а также версии X-Dynamic (от 4 млн 521 тыс. руб.) и First Edition (от 5 млн 309 тыс. руб.). Так, версия X-Dynamic получила передние и задние окрашенные в Silicon Satin защитные накладки, исполненные в таком же стиле бейджи и решетку радиатора, буксировочные петли цвета Satin Black. Салон отмечен бейджами X-Dynamic, имеет металлические накладки на пороги с подсветкой, сиденья обтянутые материалом Robustek, потолок Ebony Morzine, глянцевые дверные ручки Eiger Grey и другие особые детали. Цветовые комбинации для интерьера зависят от выбранной комплектации.

Комплектация X отличается черными глянцевыми вставками на капоте и цветом кузова Gloss Black. Передняя и задняя защитные накладки, а также некоторые детали экстерьера выполнены в цвете Starlight Satin.

Кроме того, клиенты имеют возможность приобрести такие опциональные пакеты, как Family Pack или Family Comfort Pack, с которыми автомобиль оснащается третьим рядом сидений, а также трехзонным климат-контролем с системой охлаждения заднего ряда и системой ионизации воздуха в салоне. Family Comfort, помимо этого, включает подогрев сидений заднего ряда. Покупателем нового Land Rover Defender предлагается один из четырех пакетов аксессуаров: Adventure, Country, Explorer и Urban, а также дополнительный выбор из 170 отдельных индивидуальных аксессуаров.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели Land Rover, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».