Audi Q5 Sportback получил спорт-версию в Европе

Компания Audi представила спортивную модификацию нового купе-кроссовера Q5 Sportback, стандартная версия которого дебютировала в сентябре. Новинка, разработанная специально для европейского рынка, получила 341-сильный дизельный мотор, пишет портал Autonews.ru. Европейские продажи Audi SQ5 Sportback начнутся в первой половине 2021 года. Цены на спортивный кроссовер объявят позже.

Audi SQ5 Sportback укомплектован 3,0-литровым двигателем V6 на «тяжелом топливе», действующим вместе с 48-вольтовой бортовой системой с литий-ионным аккумулятором и стартер-генератором, что позволяет экономить горючее и обеспечивает дополнительную тягу при ускорениях. В моторе применены новые кованые стальные поршни, которые уменьшили тепловые потери по сравнению со стандартными аналогами, а также клапаны с электромагнитным управлением и модернизированный интеркулер. Двигатель развивает 341 л.с. и 700 Нм крутящего момента (доступен в диапазоне 1750-3250 об/мин). Мотор позволяет кроссоверу ускоряться с места до «сотни» за 5,1 сек., а его максимальная скорость принудительно ограничена 250 км/ч.

Audi SQ5 Sportback получил спортивную S-подвеску с более жесткими пружинами. За дополнительную плату доступны регулируемые амортизаторы с электронным управлением, а также адаптивная пневматическая система. Последняя может варьировать дорожный просвет в диапазоне 60 мм: при движении по проселку она автоматически увеличит клиренс на 45 мм, а при быстрой езде по ровной дороге, наоборот, прижмет машину на 15 мм ближе к асфальту.

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