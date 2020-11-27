«Феникс-Авто» перешел в статус сервисного партнера Subaru

Омская группа компаний «Феникс-Авто», официально представляющая бренд Subaru, решила стать авторизованным сервисным партнером по этой марке. Напомним, дилером Subaru «Феникс-Авто» стала в 2010 году после банкротства и ухода с рынка предыдущего дилера марки – «Торпроекта», пишет портал «Континент Сибирь». ГК «Феникс-Авто» является официальным дилером Skoda, Ford, Mazda, Honda, Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, GAC, Dongfeng, Stels, Yamaha в Омске.

На сегодня официальные дилеры Subaru в Сибири работают в Новосибирске («Фастар»), Красноярске («Автограф»), Барнауле («Реал-Моторс»), Иркутске («ТеррА»), Кемерове («Картель-Авто»).

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2020 года в Омске было куплено 30 новых автомобилей Subaru. Для сравнения: в Новосибирске за тот же период этот показатель составил 65 машин, в Красноярске – 37, в Барнауле – 27, в Иркутске – 37, в Кемерове – 41.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Subaru продажи кроссовера Subaru Forester в новой комплектации Sport. Стоимость новинки составит 2 млн 999 тыс. 900 рублей. В 2021 году компания Subaru планирует представить на российском рынке две новинки. В апреле должны начаться продажи обновленного кроссовера Subaru XV, а ориентировочно в июле у российских дилеров станет доступен для заказа новое поколение Outback. Между тем, в 2021 году российский рынок покинет бизнес-седан Subaru Legacy. Напомним, минувшим летом компания Subaru привезла в Россию прощальную серию Legacy Ultimate из 77 автомобилей, которые станут последними для нашей страны. Новое поколение Legacy, которое производится на заводе в США для североамериканского рынка, в Россию поставляться не будет.

В каких еще городах есть дилерские центры Subaru, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».