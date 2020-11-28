Geely Atlas и Haval F7: какой «китаец» выгоднее для владельца?

На каком из китайских кроссоверов, Geely Atlas или Haval F7, ездить дешевле? Сколько стоит один километр пробега у этих автомобилей? Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассчитали это при помощи «Калькулятора стоимости владения автомобилем (ТСО*)».

Напомним, что среди всех китайских моделей именно эти - самые популярные. К тому же они имеют довольно высокий индекс NPS (Geely Atlas – 39%, Haval F7 – 30%), т.е. многие владельцы готовы рекомендовать их своим друзьям и знакомым. А вот какой кроссовер окажется более экономичным в эксплуатации?

Для расчетов были взяты модификации с двигателями практически равной мощности – 149 л.с. у Geely Atlas и 150 л.с. у Haval F7. При этом объемы двигателей различаются довольно существенно – 2,4 л («атмосферник» у Geely Atlas) против 1,5 л (турбомотор у Haval F7). Остальные технические характеристики совпадают – автоматическая трансмиссия и полный привод.

Как показали расчеты, 1 км пути на Geely Atlas обойдется его владельцу в 16,9 руб. Для хозяев Haval F7 этот показатель составит 15,8 руб. В месяц это позволит сэкономить 1800 рублей, поскольку расходы по Geely Atlas составят 28,1 тыс. руб., по Haval F7 – 26,3 тыс. руб.

В течение 5 лет или 100 тыс. км пробега обладатели этих кроссоверов потратят сумму в районе 1,7 млн и 1,6 млн руб. соответственно. На что именно пойдут эти деньги, можно узнать здесь.

* ТСО – Total Cost of Ownership

Фото: «5 Колесо» (Станислав Шустицкий)