Opel Corsa в октябре вошла в тройку европейских бестселлеров | АВТОСТАТ

Opel Corsa в октябре вошла в тройку европейских бестселлеров

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Opel Corsa в октябре вошла в тройку европейских бестселлеров

Рынок транспортных средств в России
Все оперативные данные

Компактный хэтчбек Opel/Vauxhall Corsa по итогам октября вошел в тройку самых продаваемых моделей на авторынке Европы. При этом он показал наибольший рост продаж в ТОП-10 европейских бестселлеров.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Volkswagen Golf с показателем 27530 реализованных машин (-20%). Второе место занял Renault Clio, чьи продажи составили 22588 автомобилей (+15%). Третий результат показала Opel/Vauxhall Corsa – реализация этой модели выросла на 59% до 21220 единиц. Далее идет Peugeot 208, на котором остановили свой выбор 19130 европейских покупателей (+8%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Fiat Panda, разошедшаяся тиражом 19046 экземпляров (+29%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Renault Captur (18436 шт., +3%), Toyota Yaris (17671 шт., -3,3%), Peugeot 2008 (17420 шт., +23%), Skoda Octavia (17216 шт., -3%) и Citroen C3 (16298 шт., -7,9%).

Автомобили этих и других марок можно найти и в России в автосалонах проверенных дилеров

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок европы автомобильные рынки мировой авторынок opel opel corsa

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