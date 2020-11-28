Российский рынок LCV в октябре занял шестое место в Европе

Российский рынок LCV, который в октябре вновь ушел «в минус», тем не менее остался на шестом месте в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце увеличились на 2,2% до 178993 единицы.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонны стала Франция, где этот сегмент составил 32992 автомобиля (-4,2%). Второе место занимает Великобритания с показателем 28753 проданных машины (+13,3%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 28261 штуку (+13,5%). Далее идет Италия, где было реализовано 18700 легких коммерческих автомобилей (+9,2%). Замыкает пятерку лидеров Испания, чей результат составил 16578 машин (-4%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна заняла шестое место в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легких коммерческих автомобилей в России за октябрь составил 10888 единиц (-1,1%).

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