Французский авторынок в октябре продолжил падение

Автомобильный рынок Франции в октябре снизился на 9,5% до 171049 машин. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется третий месяц подряд. По итогам десяти месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 млн 337 тыс. 747 единиц (-26,9%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в октябре стал Peugeot, реализовавший 34499 машин (+2,1%). Второе место занимает Renault с показателем 33043 проданных автомобиля (-4,7%). Реализация Citroen снизилась на 12,1% и составила 18881 машину. Далее идет Volkswagen, продажи которого составили 10620 автомобилей (-11%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia, чьи дилеры реализовали 9535 машин (-23,3%).

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