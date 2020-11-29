Toyota в октябре увеличила продажи в России на 2%

Российские дилеры Toyota в октябре реализовали 8052 автомобиля, что на 2% больше, чем год назад. По итогам десяти месяцев 2020 года продажи Toyota на российском рынке составили 74221 машину (-10%). В результате Toyota заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,2% против 6,1%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в октябре стал кроссовер RAV4, чьи продажи выросли в 2,1 раза и составили 3676 экземпляров. На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, который нашел 2435 покупателей (-9%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Toyota начали прием заказов на новую версию кроссовера RAV4 – Style. Данная комплектация основана на самой востребованной среди покупателей версии модели «Комфорт».

Полный список дилеров Toyota (и не только) по городам РФ – смотрите в разделе «Дилеры» на сайте «Цена Авто».