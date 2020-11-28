Volkswagen в октябре увеличил продажи в России на 6%

Российские дилеры Volkswagen в октябре реализовали 9770 автомобилей – на 6% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2020 года продажи Volkswagen в России снизились на 6% и составили 80640 машин. В результате Volkswagen занял пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,8% против 6,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в октябре остановили свой выбор 5642 покупателя (+20%). Напомним, в июне в продажу поступил Polo нового поколения, который представлен теперь в кузове «лифтбек». На втором месте в модельном ряду Volkswagen идет кроссовер Tiguan с показателем 3245 реализованных автомобилей, что на 12% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen завершила продажи на российском рынке лифтбека Volkswagen Arteon, который был поставлен в нашу страну ограниченной партией примерно из 100 экземпляров, и все они распроданы. Между тем, в компании обсуждается возможность начала продаж в России обновленного Arteon, однако окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».