BMW вновь отзывает автомобили в России

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 56 автомобилей BMW X5 M, X6 M, X5, X6 и X7, изготовленных в июне 2020 года. Причиной отзыва является неправильно выполненное приваривание кронштейна резинометаллического шарнира тяги из-за ошибки в процессе сварки. Неправильное приваривание может привести к полному отделению кронштейна резинометаллического шарнира тяги, из-за чего в результате потери управляемости колес может возникнуть неуправляемая дорожная ситуация, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена замена переднего подрамника. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Напомним, ранее на этой неделе компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 216 кроссоверов BMW X5, X6 и X7, изготовленных с августа по октябрь 2020 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры BMW начали прием заказов на BMW X5 M Competition и BMW X6 M Competition в исполнении First Edition. Автомобили выпустят тиражом 250 экземпляров каждой модели, для России предназначены 25 BMW X5 M Competition First Edition и 25 BMW X6 M Competition First Edition. Стоимость BMW X5 M Competition First Edition составляет 12 млн 990 тыс. рублей, BMW X6 M Competition First Edition – 13 млн 390 тыс. рублей. Доступные в России BMW X5 M Competition и BMW X6 M Competition в исполнении First Edition оснащены дифференциалом M Sport, адаптивной подвеской M Professional, выхлопной системой M Sport и пакетом M Driver's Package, который повышает максимальную скорость с 250 км/ч до 290 км/ч.



По итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры BMW реализовали 29671 автомобиль, что на 2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате баварская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России.