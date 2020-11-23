АВТОВАЗ рассказал о продажах «драйверской» LADA Granta, которая появилась на российском рынке ровно год назад.

Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе предприятия, с осени 2019-го по октябрь 2020 года было продано 42 экземпляра Granta Drive Active с вазовским однодисковым "роботом". За такой же период Granta Drive Active с 5-ступенчатой механической коробкой передач была реализована в количестве 1298 экземпляров. На данный момент общий тираж «драйверской» LADA Granta составляет 1340 автомобилей. Выходит, что Granta Drive Active с «роботом» в среднем занимала лишь 3% от продаж. Напомним, из-за низкого спроса АВТОВАЗ недавно отказался от продажи седана LADA Granta Drive Active с роботизированной коробкой передач, оставив только версию с «механикой».

Сегодня Granta Drive Active с МКП и 106-сильным мотором стоит 672,9 тыс. рублей. К слову, за «робот» приходилось доплачивать 25 тыс. рублей. При этом АМТ обладала режимом «Sport», в котором и мотор и коробка передач работают по особому динамичному алгоритму. Под капотом LADA Granta Drive Active, напомним, установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. и 148 Нм крутящего момента.

Дизайн LADA Granta Drive Active отличают рельефные бамперы, обтекатели порога и спойлер на багажнике. Стилеобразующие детали экстерьера подчеркнуты красными молдингами на бамперах. Аналогичный яркий оттенок применен в отделке салона: красной отстрочкой украшена кожаная оплетка руля, яркие вставки присутствуют в обивке сидений, а комбинация приборов получила красную подсветку.

Стилистически LADA Granta Drive Active перекликается с LADA Vesta Sport – от «старшей» модели позаимствован хромированный патрубок выхлопной системы. В похожем стиле выполнены 15-дюймовые легкосплавные колесные диски с черным глянцем и алмазной полировкой. В общей сложности на LADA Granta Drive Active применено 28 новых деталей и узлов.

В базовое оснащение LADA Granta Drive Active входят кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема с 4 динамиками, две подушки безопасности. Автомобиль получил подвеску спортивного типа, которая позволяет снизить крены и улучшает управляемость в скоростных виражах, а также анатомические передние кресла с развитой боковой поддержкой.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», LADA Granta остается самой продаваемой моделью на российском рынке. Так, за десять месяцев 2020 года своих покупателей нашли 97166 автомобилей этого семейства, что на 11% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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