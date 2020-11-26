Tesla выпустит компактный электромобиль специально для Европы

Компания Tesla планирует выпустить компактный электромобиль, который будет создан специально для европейского рынка. Об этом заявил глава Tesla Илон Маск, отметив, что европейским автомобилистам из-за плотной городской застройки могут быть излишне велики модели Model S и Model X, которые сейчас выпускаются компанией. Разработчики бренда задумались над созданием и выпуском компактного электромобиля в кузове хетчбэк. Цена такого электромобиля может составить около 25 тыс. долларов, сообщает агентство "Прайм".

В настоящее время калифорнийский автопроизводитель продает четыре модели электромобилей, включая среднеразмерные седан Model 3 и кроссовер Model Y. При этом все модели Tesla на несколько десятков сантиметров превосходят по размерам Volkswagen Golf - европейский эталон компактных автомобилей. На глобальном уровне Tesla также планирует вывести на рынок свой новый электропикап Cybertruck в течение двух лет.

Кроме того, Илон Маск сообщил, что Tesla собирается наладить на заводе под Берлином производство аккумуляторных батарей, которое станет самым масштабным в мире. В настоящее время компания ведет строительство предприятия по выпуску электромобилей мощностью около 500 тыс. Model 3 и Tesla Model Y в год в коммуне Грюнхайде, расположенной примерно в 40 км к юго-востоку от Берлина. Новый завод станет единственным у Tesla, где будут изготавливаться не только сами машины, но и аккумуляторы для них. Запуск предприятия запланирован на следующее лето, пишет агентство "Интерфакс". В настоящее время компания выпускает батареи для электромобилей в штате Невада, а сами электромобили – в Калифорнии. В 2019 году также был открыт завод по выпуску электромобилей в Китае.