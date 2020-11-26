Каждый пятый автомобиль в России - хэтчбек. ТОП-10 моделей

В российском парке насчитывается 8,6 млн легковых автомобилей в кузове «хэтчбек» (на 1 июля 2020 года). Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», доля таких машин в общем объеме составляет 19,3%, т.е. каждая пятая. Расмотрим, какие из них являются самыми распространенными в этом сегменте.

Ожидаемо, лидерами здесь оказались модели LADA, которые занимают три первые строчки рейтинга. Самым распространенным хэтчбеком является вазовская «девятка» - в России таких автомобилей насчитывается 797 тыс. единиц. Следом с небольшим отрывом идет LADA 2114 (777 тыс. шт.), а замыкает первую тройку LADA 2112 (468 тыс. шт.).

Четвертой стала «Ока» с результатом 368 тыс. экземпляров, а самым распространенным иностранным хэтчбеком оказался Renault Sandero (348 тыс. шт.), занимающий пятую строчку в рейтинге.

В ТОП-10 нашего рейтинга также попали: LADA 2108 (287 тыс. шт.), Ford Focus (285 тыс. шт.), Daewoo Matiz (248 тыс. шт.), KIA Rio (241 тыс. шт.) и LADA 2172 (хэтчбек «Приора», 238 тыс. шт.).

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Фото: Avito Авто.