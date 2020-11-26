Первый кроссовер Lotus получит электрическую силовую установку

Первый кроссовер Lotus получит полностью электрическую силовую установку. Ранее предполагалось, что внедорожник будет предлагаться с гибридной установкой. На данный момент в компании эта модель получила название Lambda.

По данным издания Autocar, запас хода у машины составит 580 км. Новинка будет предлагаться в двух версиях. Базовая версия кроссовера получит два электромотора суммарной мощностью 600 л.с. Мощность топовой версии составит около 750 л.с. , пишет портал Autonews.ru.

Все остальные технические характеристики автомобиля пока держатся в секрете. Официальная премьера Lambda состоится в 2022 году. Старт продаж электрокара запланирован на 2023 год. Одним из конкурентов новинки станет Tesla Model X. Производство автомобиля наладят на заводе в КНР. 51% акций компании Lotus Cars принадлежит китайскому концерну Geely Automobile.

Ранее стало известно, что кроссовер Lotus построят на масштабируемой архитектуре SPA, позаимствованной у Volvo XC90 и XC60 (шведская марка тоже принадлежит Geely).

Напомним, британский производитель спортивных автомобилей Lotus перешел под контроль Zhejiang Geely Holding Group в 2017 году. Компания из КНР выкупила его акции у малазийской компании Proton. 49% акций принадлежат группе Etika Automotive.