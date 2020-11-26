Дилеры считают, что дефицит автомобилей может сохраниться до конца года

Стоки новых автомобилей на складах у дилеров не наполнятся вплоть до марта 2021 года. Такое мнение было озвучено в ходе панельной дискуссии, которая прошла в рамках онлайн-форума «AUTOSTAT Analytic Day» 25 ноября 2020 года.

«Во втором полугодии 2020-го мы столкнулись с уникальной ситуацией – дефицит новых машин по всем маркам и моделям. – комментирует ситуацию Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Зубарев. - Я не припомню такого тотального дефицита уже много лет. Думаю, что в ноябре – декабре текущего года он постепенно будет ослабевать, но обычного состояния насыщенных складов мы вряд ли сможем достичь».

Эксперт уверен, что серьезное влияние на этот процесс окажет курс рубля. Если он снова упадет, нас ожидают пустые «полки с автомобилями» по аналогии с пустыми продуктовыми полками в магазинах в марте 2020-го. При условии стабильной ситуации с рублем насытить стоки удастся в течение первого квартала 2021 года.

Крмое этого, свое мнение об изменении поведения потребителей и прогнозы на будущий год озвучили и другие участники дискуссии – Светлана Боброва, руководитель направления по развитию бизнеса (компания «Нильсен Россия») и Андрей Коченков, директор по развитию бизнеса и член Правления АО МС Банк Рус.

Узнать о прогнозах экспертов, а также посмотреть полную запись конференции можно по ссылке.

Фото: LADA.