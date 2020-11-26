Автомобили будут и дальше дорожать. Но будут ли их покупать? | АВТОСТАТ

Автомобили будут и дальше дорожать. Но будут ли их покупать?

225 0

Автомобили будут и дальше дорожать. Но будут ли их покупать?

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
Все готовые отчёты

В ходе состоявшейся конференции AUTOSTAT Analytic Day директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков выразил мнение, что в 2021 году автомобили в среднем подорожают на 10%. А как это повлияет на их продажи?

Наверняка многих волнует не только этот вопрос, но и другие. Например, когда выгодно покупать автомобиль? Стоит ли бежать в автосалон сейчас или лучше повременить с покупкой? Может ли рост цен прекратиться? Пойдут ли они вниз? Какие автомобили лучше купить сейчас? Действительно, ли китайские автомобили сейчас так хороши, как никогда?

Об этом и многом другом расскажет Сергей Целиков в прямом эфире «Радио Автодор» сегодня, 26 ноября, в 11-00 (московское время). Подключайтесь и задавайте свои вопросы (на сайте радио есть информация, как это можно сделать). Будет интересно!

Фото: Бизнес Кар.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили продажи прогноз авторынка цены

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно