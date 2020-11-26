Автомобили будут и дальше дорожать. Но будут ли их покупать?

В ходе состоявшейся конференции AUTOSTAT Analytic Day директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков выразил мнение, что в 2021 году автомобили в среднем подорожают на 10%. А как это повлияет на их продажи?

Наверняка многих волнует не только этот вопрос, но и другие. Например, когда выгодно покупать автомобиль? Стоит ли бежать в автосалон сейчас или лучше повременить с покупкой? Может ли рост цен прекратиться? Пойдут ли они вниз? Какие автомобили лучше купить сейчас? Действительно, ли китайские автомобили сейчас так хороши, как никогда?

Об этом и многом другом расскажет Сергей Целиков в прямом эфире «Радио Автодор» сегодня, 26 ноября, в 11-00 (московское время). Подключайтесь и задавайте свои вопросы (на сайте радио есть информация, как это можно сделать). Будет интересно!

Фото: Бизнес Кар.