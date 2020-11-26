Производство автомобилей в Казахстане в октябре выросло в 1,6 раза

По итогам октября с конвейеров казахстанских предприятий сошло 11140 единиц автотранспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы), что в 1,6 раза выше показателя годичной давности. Согласно данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», за десять месяцев 2020 года на территории Казахстана было произведено 61796 единиц автотранспортных средств (+58,4%).

Производство легковых автомобилей в январе-октябре выросло на 51,5%, достигнув значения 51922 единицы. Выпуск автобусной техники (1525 шт.) также увеличился на 67,4%. Производство грузовых автомобилей (6299 шт.) выросло в 2,1 раза, специализированной автотехники – со 129 единиц до 284 машин, прицепов – с 742 единиц до 1766 штук.

Сбыт отечественных автозаводов с начала года достиг 52988 единиц, что на 53,7% выше прошлогоднего значения. Рыночная доля предприятий казавтопрома по итогам десяти месяцев 2020 года возросла до 72,2% против 58,3% в аналогичный период прошлого года. Пятерку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки в отчетный период составили LADA (15089 шт.), Hyundai (13455 шт.), Ravon (5726 шт.), Chevrolet (5636 шт.) и KIA (4922 шт.). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также JAC (1527 шт.), UAZ (538 шт.) и Skoda (249 шт.).

Рейтинг продаж легковых автомобилей локального производства возглавили LADA Granta (6634 шт.), Ravon Nexia R3 (5726 шт.), Hyundai Tucson (3795 шт.), LADA Vesta (3531 шт.) и Hyundai Accent (3443 шт.). Список популярных у казахстанцев моделей также дополнили Chevrolet Cobalt (2905 шт.), LADA 4x4 (2705 шт.), KIA Rio (2684 шт.), Hyundai Creta (2561 шт.) и LADA Largus (1865 шт.).