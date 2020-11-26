Jeep рассказал о новинках для России в 2021 году | АВТОСТАТ

Jeep рассказал о новинках для России в 2021 году

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Jeep рассказал о новинках для России в 2021 году

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Компания FCA Rus рассказала о новинках, которые появятся в России в будущем году. Так, с января 2021 года российские дилеры Jeep начнут прием заказов на специальную юбилейную серию Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition, выпущенную в честь 80-летия бренда, а в шоу-румах такие автомобили появятся во втором квартале 2021 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе FCA Rus. Кроме того, в четвертом квартале 2021 года на российском рынке будут представлены абсолютно новое поколение Jeep Grand Cherokee, а также обновленный Jeep Compass (глубокая модернизация экстерьера/интерьера и новые моторы).

Как сообщалось ранее, бренд Jeep в следующем году отметит свой 80-летний юбилей, в честь которого компания выпустит несколько уникальных моделей специальной серии. Автомобили  80th Anniversary Edition как снаружи, так и изнутри будут отличать оригинальные дизайнерские решения, включая особую отделку сидений, уникальные диски и специальную памятную символику.

По итогам октября российские дилеры Jeep реализовали 144 внедорожника, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, рост продаж фиксируется четвертый месяц подряд, что в компании FCA Russia, в частности, связывают с эффектом отложенного спроса, возникшим во время приостановки деятельности на протяжении предыдущих месяцев и ослаблением рубля. За десять месяцев 2020 года продажи Jeep составили 1375 автомобилей (-9%), согласно данным АЕБ. Самой популярной моделью Jeep в России остается полноразмерный внедорожник Grand Cherokee.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки премиум-марки jeep jeep compass jeep grand cherokee jeep wrangler

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