Власти готовят очередное повышение утильсбора на автомобили

Российские власти планируют с 2021 года проиндексировать утилизационный сбор на все виды транспортных средств, включая спецтехнику. Об этом агентству "РИА Новости" рассказали источники в автопроме, по словам которых власти объясняют такой шаг сопоставимым ослаблением рубля, которое понижает совокупный торговый барьер. Также данное решение связано с окончанием действия последних активных соглашений о промышленной сборке, которые были исключением из правил ВТО. По мнению аналитика "ВТБ Капитала" Владимира Беспалова, в первую очередь повышение утилизационного сбора отразится на импортных автомобилях, но доля импорта не так высока.

Напомним, утилизационный сбор на автомобили, введенный в 2012 году, повышался уже трижды. Последняя индексация произошла с 1 января 2020 года, несмотря на сокращение спроса на рынке. Как отмечали в Минпромторге, повышение ставок – реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты. Так, ставки выросли на 46,1% для машин с объемом двигателя до 1 литра и на 145% для автомобилей с двигателем от 3,5 литра. Утилизационный сбор на автомобили с двигателем от 1 до 2 литров – самый массовый сегмент в стране – повысился на 112,4%.

Как отмечали в Минпромторге, конкретный размер индексации зависит от общей ситуации на рынке, а также динамики других налоговых и неналоговых платежей. Так, по некоторым категориям транспорта индексация не проводилась. Например, в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, ставка останется на уровне 3,4 тыс. рублей в отношении новых автомобилей и 5,2 тыс. рублей в отношении автомобилей, бывших в употреблении.