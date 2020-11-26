Haval начал строительство завода по производству двигателей в России

Компания Haval 25 ноября начала в России строительство первого зарубежного завода Great Wall Motor по производству двигателей. Новое предприятие расположится на территории действующего завода марки в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области и займет площадь более 10 тыс. кв.м. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию планируется до конца 2022 года, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Инвестиции в проект составят около 4 млрд рублей. Планируемая производственная мощность нового завода по производству двигателей составит 80 тысяч единиц в год. Проект будет построен в два этапа, первым из которых станет цех сборки двигателей площадью более 3000 кв.м. Завод будет осуществлять сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России. Новое производство обеспечит 300 рабочих мест.

Напомним, в сентябре 2020 года компания «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» подписала специнвестконтракт (СПИК) с Министерством промышленности и торговли РФ на реализацию проекта по локализации производства автомобилей Haval в России. Компания взяла обязательства по локализации ключевых компонентов: двигателя, коробки перемены передач, электронных блоков и систем управления автомобилем. Совокупная балльная оценка обязательств по освоению технологий в рамках реализации СПИК составляет более 7000 баллов, являясь самой высокой в отрасли. Общий объем инвестиций в локализацию производства автомобилей и ключевых компонентов составит 42,4 млрд рублей. Как отмечается, Haval – первый и на сегодняшний день единственный китайский бренд, подписавший с Минпромторгом России СПИК на локализацию производства.

Российский завод Haval начал работу в июне 2019 года на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, став для бренда первым зарубежным предприятием полного цикла. На данный момент завод Haval в России производит четыре модели: кроссоверы F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9. Производственная мощность предприятия на первом этапе составляет 80 тыс. автомобилей в год, а общее количество сотрудников – 1400 человек. Планируемая производственная мощность достигает 150 тыс. машин в год. Чтобы удовлетворить растущий спрос на автомобили Haval в России, завод постоянно наращивает темпы производства. В настоящее время производственный комплекс завода Haval включает в себя цеха штамповки, сварки, покраски, сборки и производства комплектующих.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти 2020 года российские дилеры Haval реализовали 13251 автомобиль, что на 55% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval на российском рынке остается кроссовер Haval F7, на втором месте по популярности идет купе-кроссовер Haval F7x.