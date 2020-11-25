KIA расширяет линейку двигателей семейства Ceed в Европе

Компания KIA расширила линейку бензиновых и «мягко-гибридных» силовых установок для семейства Ceed. Автомобили с обновленной гаммой силовых агрегатов уже доступны для заказа в Европе. Решение о расширении линейки двигателей для семейства Ceed на российском рынке еще не принято, сообщает пресс-служба KIA.

Новый двигатель Smartstream 1,5 T-GDIс непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом разработан таким образом, чтобы повысить мощность и производительность, а также чтобы уменьшить выбросы CO2. Он будет доступен для всех четырех вариантов кузова Ceed, включая версию GT-Line, как в бензиновом варианте, так и в составе новой гибридной силовой установки EcoDynamics+, выполненной по схеме «мягкого» гибрида. Новый двигатель приходит на замену прежнему 1,4 T-GDi. В обновленную линейку также вошел вариант «мягко-гибридной» установки EcoDynamics+ на базе двигателя 1,0 T-GDi. Такая опция будет предлагаться для хэтчбека Ceed и универсала Ceed Sportswagon.

«Внедрение новых силовых агрегатов осуществляется в рамках стратегии перехода на гибридные технологии и снижения уровня выбросов. Это также дополнительный вклад в увеличение объема продаж гибридных и электрических силовых установок. Новые двигатели Ceed более экологичны, обеспечивают лучшие ходовые качества и предлагаются по доступной цене», – отмечает операционный директор KIA Motors Europe Эмилио Эррера.

Напмним, в семейство Ceed входят пятидверный хэтчбек Ceed, универсал Ceed Sportswagon, первый в истории марки автомобиль в пятидверном кузове «shooting brake» ProCeed, а также кроссовер XCeed. Линейка моделей производится на европейском заводе KIA в словацком городе Жилина и стала наиболее востребованной в Европе среди автомобилей бренда. На заводе в Жилине налажено также производство нового двигателя 1,5 T-GDi, что потребовало вложения инвестиций в объеме 70 млн евро в модернизацию производственной линии.

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