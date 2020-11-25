В 2021 году рынок автомобилей с пробегом останется на прежнем уровне | АВТОСТАТ

В 2021 году рынок автомобилей с пробегом останется на прежнем уровне

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В 2021 году рынок автомобилей с пробегом останется на прежнем уровне

КАЛЬКУЛЯТОР оценки стоимости легкового автомобиля с пробегом
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» прогнозируют сохранение объемов вторичного рынка в следующем году, то есть на уровне около 5,5 млн единиц. Такие данные были озвучены в ходе конференции «AUTOSTAT Analitic Day», которая состоялась 25 ноября 2020 года в онлайн-формате.

Если рынок новых автомобилей – это рынок спроса, то автомобили с пробегом – это рынок предложения. 

«Рынки новых автомобилей и с пробегом взаимосвязаны. Но законы их поведения разные, - уверен руководитель направления исследований рынка автомобилей с пробегом аналитического агентства «АВТОСТАТ» Данил Пивоваров. – Рынком новых автомобилей управляют спрос, цены и курс рубля. Вторичный рынок гораздо более стабильный и предсказуемый. Здесь главную роль играет предложение. Сколько машин вышло на рынок – столько и будет продано. Просто потому, что фактор цены имеет гораздо меньше ограничений, чем в новых автомобилях». 

Также в ходе онлайн-конференции были представлены инструменты и продукты аналитического агентства «АВТОСТАТ». К примеру, руководитель отдела аналитики Андрей Топтун рассказал о прогнозе остаточной стоимости автомобиля. А руководитель отдела продаж Людмила Волочай – о том, насколько это важно для дилеров.

В свою очередь, исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов и руководитель отдела маркетинга Татьяна Малыгина уделили внимание опросным проектам и их актуальности при исследовании поведения покупателей.

Полная запись прошедшей конференции доступна по ссылке.

В 2021 году рынок автомобилей с пробегом останется на прежнем уровне

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи прогноз авторынка автомобили с пробегом конференции

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