В 2021 году рынок автомобилей с пробегом останется на прежнем уровне

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» прогнозируют сохранение объемов вторичного рынка в следующем году, то есть на уровне около 5,5 млн единиц. Такие данные были озвучены в ходе конференции «AUTOSTAT Analitic Day», которая состоялась 25 ноября 2020 года в онлайн-формате.

Если рынок новых автомобилей – это рынок спроса, то автомобили с пробегом – это рынок предложения.

«Рынки новых автомобилей и с пробегом взаимосвязаны. Но законы их поведения разные, - уверен руководитель направления исследований рынка автомобилей с пробегом аналитического агентства «АВТОСТАТ» Данил Пивоваров. – Рынком новых автомобилей управляют спрос, цены и курс рубля. Вторичный рынок гораздо более стабильный и предсказуемый. Здесь главную роль играет предложение. Сколько машин вышло на рынок – столько и будет продано. Просто потому, что фактор цены имеет гораздо меньше ограничений, чем в новых автомобилях».

Также в ходе онлайн-конференции были представлены инструменты и продукты аналитического агентства «АВТОСТАТ». К примеру, руководитель отдела аналитики Андрей Топтун рассказал о прогнозе остаточной стоимости автомобиля. А руководитель отдела продаж Людмила Волочай – о том, насколько это важно для дилеров.

В свою очередь, исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов и руководитель отдела маркетинга Татьяна Малыгина уделили внимание опросным проектам и их актуальности при исследовании поведения покупателей.

Полная запись прошедшей конференции доступна по ссылке.