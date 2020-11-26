«Соллерс Форд» локализовал производство радиаторов для Ford Transit

Компания «Соллерс Форд» локализовала производство радиаторов для Ford Transit, которые будут поставляться нижегородским предприятием «ТРМ», обладающим статусом поставщика Q1. Это высший статус в единой международной системе контроля качества Ford Motor Company, для получения которого необходимо соответствовать строгим требованиям автопроизводителя к логистике, организации систем управления качеством и производственных процессов, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».

Как отмечает президент и СЕО «Соллерс Форд» Адиль Ширинов, одним из приоритетных направлений развития «Соллерс Форд» выделяет локализацию производства автомобилей FordTransit, что позволяет компании не зависеть от внешних факторов и обеспечивает стабильность производства.

Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 140 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Ford реализовали 1647 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это на 57% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2020 года продажи этой модели в нашей стране составили 10463 машины, что на 7,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.