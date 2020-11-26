Nissan представил хэтчбек Note нового поколения

Компания Nissan представила хэтчбек Note третьего поколения, который поступит в продажу на японском рынке в декабре этого года. Сначала покупателям предложат переднеприводные версии по цене от 19400 долларов, а в феврале 2021-го появятся и варианты с полным приводом.

Как пишет портал Wroom.ru, Nissan Note нового поколения получил измененный силуэт: его капот стал более горизонтальным, а также увеличился наклон заднего стекла. Новинка построена на модульной платформе CMF-B и теперь предлагается только как гибрид. Отдача электродвигателя на передней оси увеличена со 109 л. с. и 254 Нм до 116 л. с. и 280 Нм. Мощность дополнительного электромотора на задней оси выросла с 5 до 68 л.с. Бензиновый мотор остался прежним – это трехцилиндровый двигатель объемом 1,2 литра, мощность которого увеличена с 79 до 82 л.с.

Салон нового хэтчбека Nissan Note получил 7-дюймовый экран с нарисованными приборами и медиасистему с 9-дюймовым тачскрином. Центральный тоннель теперь имеет два уровня, спинка заднего дивана обзавелась регулировкой наклона.

Также внимания заслуживает очередная версия системы трассового автопилота, которая теперь может ориентироваться на дороге не только по камерам и датчикам, но и по данным навигационной системы, что позволит заблаговременно снижать скорость перед знаками или поворотами.

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