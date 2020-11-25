Какие седаны самые распространенные в России: ТОП-10 моделей

В нашей стране насчитывается 19 млн автомобилей с типом кузова «седан» (на 1 июля 2020 года). Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это самый крупный сегмент российского парка легковых машин – на его долю приходится 42%. О том, какие седаны самые распространенные, читайте дальше.

Первые три позиции в этом рейтинге принадлежат моделям LADA. Лидирует вазовская «семерка», которая является и самым распространенным автомобилем в стране. Таких автомобилей зарегистрировано в количестве 1 млн 664 тыс. единиц. На втором и третьем местах располагаются «шестерка» и «десятка» (1 млн 305 тыс. и 824 тыс. шт. соответственно).

А вот среди седанов-иномарок чаще всего встречается Hyundai Solaris, результат которого составил 673 тыс. экземпляров. Сопоставимые показатели по объему парка имеют следующие седаны: LADA 2105 (640 тыс. шт.), KIA Rio (639 тыс. шт.) и LADA 21099 (635 тыс. шт.). Немного уступает им Renault Logan (623 тыс. шт.).

В ТОП-10 нашего рейтинга также попали LADA 2190 (седан «Гранта», 582 тыс. шт.) и «пятнадцатая» модель (573 тыс. шт.).

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Фото: АВТОСТАТ.