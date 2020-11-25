AUTOSTAT Analytic Day: в 2021 году российский авторынок может снизиться на 5 – 6%

По оценке экспертов агентства «АВТОСТАТ», в 2021 году автомобильный рынок в России может составить 1,35 млн новых легковых машин, что будет соответствовать падению на 5 – 6% относительно нынешнего года. Такой базовый сценарий был представлен в рамках «AUTOSTAT Analitic Day», который проходил 25 ноября 2020 года в онлайн-формате (запись доступна по ссылке). Стратегическим партнером мероприятия выступила компания Avito АВТО.

Как отметил заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарёв, в основу расчетов был положен прогноз Минэкономразвития и основные макроэкономические показатели на 2021 год. Согласно этому прогнозу, в следующем году должно происходить восстановление российской экономики. Поэтому есть определенные основания рассчитывать на то, что в 2021 году рынок будет чувствовать себя лучше, чем в 2020-м. Напомним, что в нынешнем году мы ожидаем падение рынка на 7 – 10%.

Какие факторы могут оказать влияние на российский авторынок еще в этом году? С выводами экспертов можно ознакомиться в отчете «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)».

Фото: АВТОВАЗ.