Renault опубликовала тизер нового Duster для России | АВТОСТАТ

Renault опубликовала тизер нового Duster для России

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Renault опубликовала тизер нового Duster для России

Компания Renault опубликовала тизер нового Duster с надписью «Скоро в России». По неофициальным данным, новинка «унаследует» от Renault Arkana архитектуру шасси и дизайн интерьера, а также связку турбомотора 1.3 и вариатора.

Напомним, внедорожник Duster выпускается на заводе Renault в Москве. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2020 года российские дилеры Renault реализовали 24476 автомобилей этой модели, на 21% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault Duster вошел в ТОП-5 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке. На сегодняшний день стоимость Renault Duster в стартовой комплектации Access с двигателем 1,6 л (114 л.с.), механической коробкой передач и передним приводом составляет 865 тыс. рублей.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки renault renault duster

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