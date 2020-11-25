Hyundai представила название нового кроссовера для Европы

Компания Hyundai представила название нового кроссовера – Hyundai Bayon, который выйдет на европейский рынок в первом полугодии 2021 года. Новинка из B-сегмента станет самой доступной моделью в линейке кроссоверов Hyundai на европейском рынке. Автомобиль Hyundai Bayon пополнит европейскую линейку кроссоверов Hyundai и присоединится к моделям Kona, Tucson, Nexo и Santa Fe, сообщает пресс-служба корейской марки.

Название Bayon происходит от имени города Байонна (Bayonne) на юго-западе Франции. В основном Hyundai Bayon предназначен для Европы, поэтому компания решила назвать его в честь европейского города. Французский город, расположенный между Атлантическим побережьем и Пиренеями, привлекает поклонников активных видов отдыха, таких как парусный спорт и пеший туризм, что, как говорят в Hyundai, полностью соответствует характеру новой модели.

Напомним, в последние 20 лет компания часто дает названия своим популярным кроссоверам в честь интересных мест во всем мире. Среди них не только автомобили Tucson и Santa Fe, названные по имени американских городов в штатах Аризона и Нью-Мексико, но и модель Kona – как район на острове Гавайи. Название инновационного электромобиля на топливных элементах Nexo тоже имеет географические корни. Нексё (Nexø) – один из крупнейших городов на популярном датском курортном острове Борнхольм.