Новый пикап Peugeot Landtrek выходит на рынок Латинской Америки

Компания Peugeot начинает продажи нового пикапа Peugeot Landtrek в Латинской Америке. Продажи новинки в этом регионе стартуют в два этапа: сначала пикап станет доступен в Мексике, Уругвае, Эквадоре, Парагвае, Панаме, Перу, Доминиканской республике, Гватемале, Гаити и Чили, а на втором этапе появится в Аргентине, Бразилии и Колумбии, сообщает пресс-служба французской марки.

Таким образом, представляя новый Peugeot Landtrek в сегменте пикапов грузоподъемностью до одной тонны, компания рассчитывает усилить свое международное присутствие за счет привлечения новых клиентов. Создавая новый пикап Landtrek, компания Peugeot ставила своей целью стимулировать рост продаж за пределами Европы, создав международный продукт в сегменте пикапов, а также увеличить объемы продаж за счет сектора легких коммерческих автомобилей, доля пикапов в котором в Латинской Америке составляет 77%.

Сегмент полноразмерных пикапов, отличающийся самыми значительными объемами продаж, практически полностью сконцентрирован в Северной Америке. Peugeot приняла решение позиционировать новый Landtrek в сегменте пикапов с грузоподъемностью до одной тонны, пользующихся значительной популярностью за пределами Европы и представляющих почти половину рынка легких коммерческих автомобилей в Латинской Америке. Объемы продаж в этом сегменте в 2019 году составили 2,5 млн автомобилей, и почти 410 тысяч из них были проданы в Южной Америке. С учетом того, что на рынке коммерческих автомобилей каждый второй продаваемый в мире автомобиль является пикапом, подобный глобальный подход позволяет говорить о перспективах увеличения объемов продаж и доли рынка Peugeot за пределами Европы.

Напомним, новый пикап Peugeot Landtrek был представлен в феврале этого года. Дизайн модели был разработан Peugeot в тесном сотрудничестве с международными специалистами из Европы, Японии и США. Размеры автомобиля соответствуют параметрам, принятым на рынке: длина версии с двойной кабиной составляет 5,33 м, с одинарной – 5,39 м. Ширина обеих моделей: 1,92 м. Кузов пикапа вмещает 2 европоддона в версию с двойной кабиной (1,63 м x 1,60 м x 500 мм с неподвижным кузовом и шириной по колесам 1,22 м), 3 европоддона – в версию с одинарной кабиной(2,43 м x 1,60 м x 500 мм с подъемным кузовом и шириной по колесам 1,22 м).

В любой модификации полезная нагрузка превышает одну тонну, а у некоторых версий может достигать 1,2 тонны. Грузовая площадка имеет светодиодную подсветку и позволяет подключать аксессуары через специальную розетку на 12 вольт. Возможности автомобиля позволяют буксировать грузы массой до 3 тонн. Для тех, кому приходится перевозить особенно длинные грузы, предлагается упрощенная версия с одинарной кабиной. У этой версии отсутствует задний бампер, что позволяет открывать задний борт на 180 градусов.

Салон Peugeot Landtrek адаптирован к требованиям сегмента пикапов. В частности, автомобиль оснащен двухспицевым рулевым колесом, как в Peugeot 3008, и 10-дюймовым экраном с высоким разрешением на верхней части передней панели как в Peugeot 508. Модульный принцип конструкции заднего сиденья уникален для сегмента пикапов. Его спинка складывается полностью или в соотношении 60/40. Сложенная спинка может использоваться для перевозки багажа весом до 100 кг. А два крепления типа Isofix обеспечивают надежную и безопасную установку детских кресел.

Салон вмещает до 6 человек (в зависимости от версии). Спереди на выбор предлагаются два независимых сиденья с центральным подлокотником или 3-х местный диван Multiflex. Последний вариант предлагает возможность складывания центральной спинки, что позволяет освободить место для рабочего столика. Также здесь можно разместить громоздкие грузы весом до 75 кг, сложив центральную секцию и спинку пассажира.

Безопасность обеспечивают 6 подушек и система стабилизации ESP с дополнительными опциями: система Hill Descent Control, которая поддерживает минимальную скорость спуска со склона, система оптимизация тяги (ASR) для версий 4x2 и 4x4, а также система Trailer Swing Control, предотвращающая смещение прицепа благодаря вмешательству ESP при первых признаках потери устойчивости. В помощь водителю предлагается система слежения за разметкой, подающая звуковой и визуальный сигналы в случае выезда автомобиля за пределы полосы движения.

Как и у других автомобилей бренда, фары, а также передние и задние фонари у топовых версий выполнены с использованием светодиодных элементов. Автомобиль может быть оснащен от 1-ой до 4-х камер, облегчающих маневрирование в городе и на трассе. «Внедорожная» камера (в пассажирском зеркале заднего вида) с охватом 360 градусов позволяют водителю вовремя заметить препятствия и помогут при проезде узких мест. Кроме того, их можно настроить на автоматическое включение, как только будет обнаружено препятствие.

В зависимости от условий эксплуатации автомобиля – в городе, за его пределами, на магистралях или бездорожье – для нового Peugeot Landtrek предлагаются дизельный 16-клапанный мотор с рабочим объемом 1,9 л мощностью 150 л.с. и турбиной типа VTG, а также бензиновый турбомотор с рабочим объемом 2,4 литра, мощностью 210 л.с. и крутящим моментом 320 Нм. Оба двигателя могут работать как в паре с механической коробкой передач Getrag, так и с 6-ступенчатой АКП Punch, предлагающей возможность ручного выбора ступеней и режимы Sport и Eco.

Автомобиль можно заказать в версии с двумя ведущими колесами или с полным приводом. Во втором случае в раздаточной коробке предусмотрена понижающая передача с числом 2,7. Дифференциал заднего моста оснащен системой блокировки eLocker. Дорожный просвет Peugeot Landtrek составляет 235 мм в зависимости от версии.

А какие модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».