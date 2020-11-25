На сколько выросли продажи китайских автомобилей в октябре?

По итогам октября китайские автопроизводители реализовали в России 6,5 тыс. новых автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 60% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Больше всего среди них продал бренд Geely – 2016 машин (по данным АЕБ). И это в 2,2 раза выше показателя октября 2019-го. Автомобилей Haval было реализовано в объеме 1604 единиц (+6%). Отметку в тысячу проданных экземпляров преодолела и марка Chery (1490 шт.; +120%).

Кроме них, стоит отметить бренды Changan (780 шт.) и FAW (337 шт.), которым тоже удалось в октябре заметно нарастить реализацию автомобилей (на 92% и 109% соответственно). Результаты остальных производителей из КНР выглядят скромнее.

Всего же за 10 месяцев 2020 года в нашей стране было продано 43 тыс. новых машин китайских марок. Это на 43% больше, чем за январь – октябрь прошлого года.

Найти китайские (и не только) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Geely.