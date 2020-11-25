Volkswagen Passat лишился 2-литрового двигателя в России

С российского сайта Volkswagen исчезла 2,0-литровая модификация обновленного Passat: теперь седан можно купить только с двигателем объемом 1,4 литра и мощностью 150 л.с. Модель предлагается в трех комплектациях – Respect, Business и Exclusive – по цене от 1 млн 949 тыс. рублей до 2 млн 539 тыс. рублей, пишет портал Motor.ru.

Напомним, обновленный Volkswagen Passat появился в России в феврале 2020 года и был доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор: базовым 1.4 (150 л.с.) и 2,0-литровым, выдающим 190 л.с. Оба силовых агрегата доступны с 7-ступенчатой коробкой передач DSG, а 150-сильную версию можно также заказать с 6-ступенчатой механической коробкой.

Внешний вид нового Passat отличают модернизированная решетка радиатора, новый передний бампер и задний диффузор. В средней комплектации Business дизайн экстерьера дополняет хромированная окантовка боковых окон, а в комплектации Exclusive – хромированные боковые молдинги.

Светодиодная головная оптика предлагается уже в стартовой комплектации. В качестве дополнительной опции для Passat будут доступны светодиодные матричные фары IQ.Light с функцией адаптивного управления дальним светом.

Для нового Passat предлагаются системы помощи водителю IQ.Drive, которые обеспечивают частично автономную езду со скоростью до 210 км/ч. Также для модели доступна мультимедийная система Discover Pro с 9,2-дюймовым дисплеем, навигацией и функцией управления жестами и цифровая приборная панель.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели Volkswagen, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».