В России введены новые водительские удостоверения

Министерство внутренних дел утвердило внесение изменений в водительские удостоверения и паспорта транспортного средства (ПТС). Изменения предполагают, что в правах появится надпись "Водительское удостоверение" на трех языках, в том числе "Permis de conduir", "Driving Licence". Она будет расположена в верхней части лицевой стороны документа, пишет агентство "Прайм".

Что касается ПТС, то в них появятся данные о количестве сидячих мест в автомобиле, а также данные о технически допустимой массе авто и ранее проведенных проверках. В свидетельство о регистрации транспортного средства будут внесены дополнения: будет содержаться информация о мощности двигателя в лошадиных силах, а также о таможенных ограничениях.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2020 года парк легковых автомобилей на территории Российской Федерации составил 44,6 млн единиц. При этом средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин составляет порядка 14 лет. Как отмечают эксперты, у иномарок данный показатель ниже – 11,6 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет. Среди машин иностранных брендов самый «молодой» парк имеют китайские (8 лет), чуть выше он у корейских автомобилей (8,2 года). Средний возраст машин европейских брендов составляет уже 11 лет. У американских машин этот показатель еще больше – около 12 лет. Самые же возрастные среди иномарок – японские, результат которых достигает 14 лет.

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Фото: РИА Новости. Павел Лисицын