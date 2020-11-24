BMW отзывает в России более 200 автомобилей

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 216 кроссоверов BMW X5, X6 и X7, изготовленных с августа по октябрь 2020 года. Причина отзыва: из-за ошибки в процессе сварки приваривание кронштейна резинометаллического шарнира тяги было выполнено неправильно. Неправильное приваривание кронштейна резинометаллического шарнира тяги может привести к его полному отделению. В результате потери направляющей системы подвески колеса, автомобиль может стать неуправляемым, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена проверка серийного номера переднего подрамника и, при необходимости, замена переднего подрамника. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в августе компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 417 автомобилей BMW X6 и X6M, реализованных в период с декабря 2019-го по март 2020 года. Причиной отзыва стало возможное расслаивание на верхнем (со стороны крыши) заднем спойлере с правой стороны из-за некачественного склеивания. Последствием такого некачественного склеивания является слегка выступающий спойлер. Впоследствии при высоких скоростях спойлер может отсоединиться от кронштейна в области некачественного склеивания, что может привести к значительному увеличению шума от движения и шума, создаваемого потоком воздуха. На всех автомобилях должна быть выполнена проверка верхнего заднего спойлера и, при необходимости, его замена.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры BMW реализовали 29671 автомобиль, что на 2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате баварская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России.