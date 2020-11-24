Налог на роскошь: какие автомобили стоят более 3 млн рублей?

Пока Федеральная налоговая служба разъясняет методику расчета налога на роскошь, эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили узнать, какие именно автомобили подпадают под этот налог. А значит, их владельцам или покупателям придется его платить.

Мы взяли только те модели, у которых рекомендованная розничная цена во всех комплектациях оказывается выше 3 млн рублей (именно такая планка установлена ФНС для уплаты налога на роскошь). Среди новых легковых автомобилей, которые официально продаются в России, таковых наберется около 150 моделей.

Практически все они относятся к люксовым и премиальным брендам. Например, у Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce, Cadillac, Jaguar, Land Rover и Porsche под налог на роскошь подпадают все модели, представленные на рынке.

У некоторых премиум-марок это касается части моделей. Например, у Audi таковых будет 16 из 27, у BMW – 26 из 32, у Genesis – 1 из 3, у Infiniti – 4 из 5, у Jeep – 3 из 6, у Lexus – 15 из 18, у Mercedes-Benz – 11 из 17, у Volvo – 5 из 7.

Также под необходимость заплатить налог на роскошь подпадают и отдельные модели массового сегмента, такие как Chevrolet Tahoe и Traverse, Honda Pilot, KIA K900 и Mohave, Subaru WRX и WRX STI, Toyota Alphard, Highlander, LC 200 и Supra, Volkswagen Teramont и Touareg.

В реальности же число таких машин будет больше, т.к. у некоторых моделей стоимость начальных версий может составлять менее 3 млн рублей. Возможно, их потенциальным покупателям в будущем тоже придется заплатить налог на роскошь, но это лучше уточнить в ФНС.

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Фото: Бизнес Кар.