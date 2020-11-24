Налог на роскошь: какие автомобили стоят более 3 млн рублей? | АВТОСТАТ

Налог на роскошь: какие автомобили стоят более 3 млн рублей?

409 0

Налог на роскошь: какие автомобили стоят более 3 млн рублей?

Мониторинг цен на новые автомобили
Все ежемесячные обзоры

Пока Федеральная налоговая служба разъясняет методику расчета налога на роскошь, эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили узнать, какие именно автомобили подпадают под этот налог. А значит, их владельцам или покупателям придется его платить.

Мы взяли только те модели, у которых рекомендованная розничная цена во всех комплектациях оказывается выше 3 млн рублей (именно такая планка установлена ФНС для уплаты налога на роскошь). Среди новых легковых автомобилей, которые официально продаются в России, таковых наберется около 150 моделей.

Практически все они относятся к люксовым и премиальным брендам. Например, у Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce, Cadillac, Jaguar, Land Rover и Porsche под налог на роскошь подпадают все модели, представленные на рынке.

У некоторых премиум-марок это касается части моделей. Например, у Audi таковых будет 16 из 27, у BMW – 26 из 32, у Genesis – 1 из 3, у Infiniti – 4 из 5, у Jeep – 3 из 6, у Lexus – 15 из 18, у Mercedes-Benz – 11 из 17, у Volvo – 5 из 7.

Также под необходимость заплатить налог на роскошь подпадают и отдельные модели массового сегмента, такие как Chevrolet Tahoe и Traverse, Honda Pilot, KIA K900 и Mohave, Subaru WRX и WRX STI, Toyota Alphard, Highlander, LC 200 и Supra, Volkswagen Teramont и Touareg.

В реальности же число таких машин будет больше, т.к. у некоторых моделей стоимость начальных версий может составлять менее 3 млн рублей. Возможно, их потенциальным покупателям в будущем тоже придется заплатить налог на роскошь, но это лучше уточнить в ФНС.

Узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке всего за 1 минуту – с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Бизнес Кар.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили цены премиум-марки налог на роскошь люксовые автомобили

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно