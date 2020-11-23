АВТОВАЗ рассказал о продажах LADA Vesta Sport

«Заряженный» седан LADA Vesta Sport, который стартовал на российском рынке в конце января 2019-го, с тех пор разошелся тиражом 1094 экземпляра. Так, за первый год продаж автомобиль нашел 742 покупателей, за десять месяцев 2020-го было продано еще 352 таких машины. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Как отмечается, при годовом объеме в 1200 штук продажи «заряженного» седана являются недостаточными для появления Vesta SW Sport, ведь проект зависит от окупаемости, вложенных инвестиций и объемов выпуска. По неподтвержденным сведениям, данная модель может выйти в формате ограниченной партии. Спортивная модификация Vesta SW уже давно сертифицирована и вписана в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Закамуфлированные прототипы замечали во время дорожных испытаний. По доработкам Vesta SW Sport идентична Vesta Sport, с поправкой на тип кузова. Степень унификации обвеса между двумя спорт-версиями составляет 100%. Между тем, в пресс-службе АВТОВАЗа вопрос о расширении семейства Vesta за счет универсала Vesta SW Sport комментировать не стали.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры LADA начали прием заказов на «заряженный» седан LADA Vesta Sport с опциональным пакетом «двухцветная окраска», включающим покрытие крыши и наружных зеркал в черный цвет. Пакет «двухцветная окраска» также доступен для всех типов кузовов и уровней оснащения LADA Vesta, кроме версии Classic, и сочетается со всеми цветами кузова, кроме «Маэстро» и «Фантом». Доплата за пакет для всех моделей семейства Vesta составляет 16 тыс. рублей.

Напомним, «заряженный» седан LADA Vesta Sport стартовал на российском рынке в январе 2019-го. Модель стала самой дорогой в линейке АВТОВАЗа и предлагается в максимальной комплектации Luxe по цене от 1 млн 089 тыс. 900 рублей.

В оснащение седана LADA Vesta Sport вошли система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема. Также доступен пакет Multimedia, в который включены камера заднего вида, мультимедийная система с навигатором и обогрев ветрового стекла. LADA Vesta Sport c этим набором опций предлагается за 1 млн 125 тыс. 900 рублей.

На автомобиль установлен форсированный двигатель LADA объемом 1,8 л с перенастроенной системой регулировки фаз газораспределения. Вместе с модернизированными системами впуска и выпуска это позволило поднять максимальную мощность двигателя до 145 л.с. Двигатель комплектуется механической коробкой передач с усиленными приводами.

Кроме того, LADA Vesta Sport получила специальные настройки шасси, а также специально разработанную тормозную систему. Увеличен диаметр передних тормозных дисков, на задней оси установлены дисковые тормоза – все это обеспечивает уверенное замедление с высоких скоростей. Особый драйв создает система ESC, получившая спортивные настройки и возможностью полного отключения. В общей сложности на LADA Vesta Sport применено более 200 новых деталей и узлов.

Интерьер LADA Vesta Sport подчеркнут потолком черного цвета и выполнен в контрастной красно-черной гамме. Передние кресла с ярко выраженной боковой поддержкой получили специальную отделку: красные вставки на сиденьях из материала типа алькантара с нанесенной на них «ИКС-графикой» соседствуют с орнаментом «под карбон» на экокоже с красной отстрочкой. На спинках сидений под подголовниками вышит логотип Vesta Sport. Рулевое колесо обтянуто мягкой перфорированной черной экокожей. Этот же материал использован в оформлении рукоятки МКПП и рычага стояночного тормоза.ьях из материала типа алькантара с нанесенной на них «ИКС-графикой» соседствуют с орнаментом «под карбон» на экокоже с красной отстрочкой. На спинках сидений под подголовниками вышит логотип Vesta Sport. Рулевое колесо обтянуто мягкой перфорированной черной экокожей. Этот же материал использован в оформлении рукоятки МКПП и рычага стояночного тормоза.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели LADA можно в каталоге «Цена Авто».