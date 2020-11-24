Toyota обновила бизнес-седан Camry для Европы

Компания Toyota представила обновленный бизнес-седан Camry для европейского рынка. Вслед за вариантом для США, показанным несколькими месяцами ранее, модель получила слегка модернизированную внешность, дополнительные возможности персонализации и новые электронные системы.

Как пишет портал Autonews.ru, от дорестайлингового автомобиля Toyota Camry можно отличить благодаря другому бамперу и радиаторной решетке. Для автомобиля можно выбрать новые цвета кузова, а также 17- и 18-дюймовые колесные диски нового дизайна.

Главным новшеством в салоне стал 9-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса, смешенный в верхнюю часть передней панели для более удобного обзора и использования. Система, поддерживающая интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, стала более быстрой благодаря новому программному обеспечению.

Что касается электронных «помощников», то Toyota Camry получила модернизированный комплекс систем активной безопасности Safety Sense, куда добавили адаптивный круиз-контроль.

Техническая начинка изменениям не подверглась. В Европе Toyota Camry доступен с гибридной установкой на базе 2,5-литрового бензинового двигателя, который вместе с компактным электромотором развивает 218 л.с. и 221 Нм крутящего момента.

В России продается собственная версия седана Toyota Camry, который выпускают на предприятии в Санкт-Петербурге. В моторную гамму модели входят агрегаты рабочим объемом 2,0 и 2,5 л, развивающие 150 и 181 л.с. соответственно. Двигатели работают с 6-ступенчатой автоматической коробкой. Также есть версия с 3,5-литровым V6 мощностью 249 сил и 8-диапазонным «автоматом». Цены на седан в фиксированных комплектациях варьируются от 1 млн 741 тыс. рублей до 2 млн 179 тыс. рублей.

Сколько стоят другие модели Toyota, официально представленные в России, можно узнать в каталоге «Цена Авто».