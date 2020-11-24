УАЗ поставит РЖД более 1500 автомобилей с телематическими сервисами

Ульяновский автозавод поставит крупную партию автомобилей компании «Российские железные дороги». В соответствии с заключенным соглашением транспортные средства будут переданы заказчику до конца 2020 года, сообщает пресс-служба УАЗа.

Предприятие осуществит поставку РЖД в общей сложности 1887 автомобилей УАЗ «Патриот», «Пикап», «Профи» и коммерческих моделей классического семейства. По условиям контракта, 1627 единиц техники будут серийно оснащены технологией Connected Car, интегрированной в систему «ЭРА ГЛОНАСС». Остальные 260 машин планируется задействовать под электротехнические лаборатории, предусмотренные для доставки оперативных бригад и осуществления работ в труднодоступной местности.

«Российские железные дороги» – один из крупнейших корпоративных заказчиков УАЗ, активно использующий технологии дистанционного управления автопарком. В прошлом году мы поставили РЖД партию из 617 машин, оснащенных «телематикой», – отметил исполнительный директор УАЗа Алексей Спирин.

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.