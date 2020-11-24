Renault представила в России обновленные Logan и Sandero

Российские дилеры Renault начали прием заказов на седан Logan и хэтчбек Sandero, а также их кросс-версии Stepway нового модельного года. Обновленные Logan и Sandero предлагаются по цене от 675 тысяч и 685 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба французской марки.

Цветовую гамму этих моделей пополнил новый серебристый оттенок, а логотип на решетке радиатора теперь украшает глянцевая окантовка в фирменном стиле Renault. Для Sandero Stepway в комплектации Drive стала доступна тонировка задних стекол.

На автомобилях полностью изменен материал обивки сидений и появилась новая прострочка. Кроме того, на версиях с двигателем 1,6 л (113 л.с.) в паре с механической коробкой передач или с бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT X-Tronic теперь устанавливаются новые ручки селектора передач.

Renault Logan и Sandero в серии Stepway City можно заказать с новым дизайн-пакетом. Автомобили в таком исполнении получили декоративные элементы отделки кузова с рисунком под карбон на дверях, багажнике, зеркалах заднего вида и боковых стойках в виде «шашечек» с буквами CITY. Это дизайн-решение находит продолжение и в отделке внутрисалонного пространства – ручках дверей и центральной консоли. Кроме того, сиденья получили новую контурную прострочку насыщенного зеленого цвета.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2020 года компактный седан Renault Logan стал бестселлером марки на российском рынке – с начала года на нем остановили свой выбор 25586 потребителей, что на 10% меньше по сравснению с аналогичным периодом прошлого года. В тройку лидеров также вошел хэтчбек Sandero с показателем 21393 реализованных автомобиля (-14%). Напомним, обе эти модели производятся для российского рынка на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти.

«Мы наблюдаем активный рост спроса на все модели Renault, начиная с июля. Он поддерживается некоторым конъюнктурным эффектом, с одной стороны, например, девальвацией рубля, заставляющей потребителей быстрее совершать покупки во избежание роста цен, а с другой стороны, существующими государственными программами автокредитования, под которые подпадает весь локальный модельный ряд Renault. Российское производство позволяет нам гибко подходить к планированию поставок в зависимости от текущей ситуации, чтобы максимально быстро удовлетворять клиентский спрос. Сегодня наше производство работает в полную мощность для обеспечения необходимых поставок новых автомобилей в сеть. У клиента остается равнозначный выбор между покупкой автомобиля в наличии у официального дилера и заказа необходимой комплектации», – рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Renault Россия.