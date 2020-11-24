В ФНС рассказали, как рассчитывается налог на роскошь для автовладельцев | АВТОСТАТ

В ФНС рассказали, как рассчитывается налог на роскошь для автовладельцев

591 0

В ФНС рассказали, как рассчитывается налог на роскошь для автовладельцев

Мониторинг цен на новые автомобили
Все ежемесячные обзоры

Повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев дорогих автомобилей или так называемый "налог на роскошь" заработал в 2014 году. Рассчитывая стоимость налога, ФНС берет за основу не рыночную стоимость автомобиля, а информацию о средней стоимости соответствующей марки, пишет агентство "Прайм". Поэтому, даже если автомобиль с учетом скидки обошелся покупателю дешевле трех миллионов, налог придется платить по повышенному коэффициенту. Вместе с тем, если вашей машины в списке Минпромторга нет, и она куплена за меньшую сумму, не стоит соглашаться с завышенными налоговыми притязаниями.  Для урегулирования этого вопроса имеет смысл обратиться в ФНС, уверены эксперты.

Согласно действующему законодательству, владельцы авто стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1 до тех пор, пока с момента выпуска машины прошло не более 3 лет. При этом владельцы машин дороже 5 млн рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, на авто ценником выше 10 млн рублей и возрастом до 10 лет – в тройном.

Применение повышающих коэффициентов осуществляется по списку Министерства промышленности и торговли, который ведомство должно обновлять каждый год. Сейчас в перечень легковых автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, включены автомобили таких массовых брендов, как Subaru, KIA и Honda, у которых есть модели в дорогой комплектации. С марта 2021 года в список автомобилей, облагающихся "налогом на роскошь" по повышенной ставке, могут попасть и другие массовые марки и модели, которые вовсе не относятся к категории люкс. Опрошенные агентством "Прайм" эксперты считают, что это никак не отразится на продажах дорогих авто, но в очередной раз обнажит несовершенство и несправедливость данного закона.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: премиум-марки налог на роскошь

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно