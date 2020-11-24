В ФНС рассказали, как рассчитывается налог на роскошь для автовладельцев

Повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев дорогих автомобилей или так называемый "налог на роскошь" заработал в 2014 году. Рассчитывая стоимость налога, ФНС берет за основу не рыночную стоимость автомобиля, а информацию о средней стоимости соответствующей марки, пишет агентство "Прайм". Поэтому, даже если автомобиль с учетом скидки обошелся покупателю дешевле трех миллионов, налог придется платить по повышенному коэффициенту. Вместе с тем, если вашей машины в списке Минпромторга нет, и она куплена за меньшую сумму, не стоит соглашаться с завышенными налоговыми притязаниями. Для урегулирования этого вопроса имеет смысл обратиться в ФНС, уверены эксперты.

Согласно действующему законодательству, владельцы авто стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1 до тех пор, пока с момента выпуска машины прошло не более 3 лет. При этом владельцы машин дороже 5 млн рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, на авто ценником выше 10 млн рублей и возрастом до 10 лет – в тройном.

Применение повышающих коэффициентов осуществляется по списку Министерства промышленности и торговли, который ведомство должно обновлять каждый год. Сейчас в перечень легковых автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, включены автомобили таких массовых брендов, как Subaru, KIA и Honda, у которых есть модели в дорогой комплектации. С марта 2021 года в список автомобилей, облагающихся "налогом на роскошь" по повышенной ставке, могут попасть и другие массовые марки и модели, которые вовсе не относятся к категории люкс. Опрошенные агентством "Прайм" эксперты считают, что это никак не отразится на продажах дорогих авто, но в очередной раз обнажит несовершенство и несправедливость данного закона.

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