KIA Sportage получил спецверсию Black Edition

Компания KIA представила кроссовер Sportage в новой специальной серии Black Edition. Продажи новинки стартуют в Европе в декабре 2020 года. Решение о запуске спецверсии на российском рынке пока не принято, сообщает пресс-служба корейской марки.

Внешний вид спецверсии Sportage Black Edition отличают эксклюзивные элементы в черной глянцевой отделке. Новое оформление получили сетка и обрамление решетки радиатора, основные и противотуманные фары, передняя и задняя панели нижней защиты, а также рейлингина крыше. Металлические элементы в передней части автомобиля и на порогах дверей теперь также имеют черное глянцевое покрытие.

Кроме того, Sportage Black Edition получил затемненные фирменные эмблемы KIA спереди и сзади. Название модели также выполнено глянцевыми черными буквами и теперь размещено по центру дверцы багажного отсека. Литые алюминиевые 17-дюймовые диски тоже имеют черное оформление и затемненные логотипы KIA в центре. Вместо стандартной хромированной отделки дверных ручек у автомобилей специальной серии они окрашены в цвет кузова.

Кроссоверы специальной серии будут предлагаться в семи вариантах цвета кузова, которые лучшим образом сочетаются с темными элементами: в перламутрово-черном Pearl Black, белом Deluxe White, красном Infra Red, серебряном Lunar Silver, а также синем Blue Flame, белом Casa White и темно-сером Penta Metal.

Интерьер Sportage Black Edition получил отделку из премиальной ткани, рулевое колесо, селектор трансмиссии и дверные подлокотники обшиты кожей. В зависимости от рынка клиентам будут предложены варианты отделки салона полностью из натуральной кожи или из искусственной кожи вместе с тканью.

В стандартное оборудование Sportage Black Edition вошли передние и задние датчики парковки с указанием расстояния, а также электропривод поясничной поддержки водительского сиденья, электропривод складывания дверных зеркал со светодиодными индикаторами, автоматический режим включения дворников, самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида и двухзонный климат-контроль.

Для Sportage Black Edition доступны система предотвращения выезда из полосы движения (LKAS), ассистент дальнего света (HBA), система предупреждения об ограничениях скорости (ISLW) и система контроля внимания водителя (DAW), помогающая снижать риски вождения в состоянии усталости и при потере внимания.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели KIA, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».