ТОП-10 городов РФ с наибольшим количеством пикапов

В нашей стране на 1 июля 2020 года было зарегистрировано около 283 тысяч пикапов, что составляет менее 1% от всех легковых автомобилей. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» при подготовке отчета «RADAR REPORT» выяснили, в каких городах таких машин числится больше всего.

Ожидаемо первую строчку в этом рейтинге занимает Москва – здесь насчитывается 22 тысячи пикапов, что соответствует примерно 8% от их общероссийского числа. Следом идет Санкт-Петербург, где зарегистрировано 12 тысяч автомобилей с таким типом кузова.

Лидером среди нестоличных городов стал Владивосток с результатом 7,4 тыс. пикапов. За ним следуют Красноярск (3,4 тыс. шт.) и Петропавловск-Камчатский (3,3 тыс. шт.). Отметим, что на долю этих пяти городов приходится шестая часть (17%) всех пикапов в стране.

Кроме них, в ТОП-10 вошли: Новосибирск (3,1 тыс. шт.), Хабаровск (3,1 тыс. шт.), Екатеринбург (3,1 тыс. шт.), Иркутск (3 тыс. шт.) и Калининград (2,8 тыс. шт.).

Быстро узнать актуальную стоимость пикапа (и не только) на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».