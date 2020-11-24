Стала известна дата начала продаж Geely Tugella в России

Компания Geely объявила дату старта продаж нового купе-кроссовера Geely Tugella, который станет новым флагманом в модельном ряду бренда на российском рынке. Новинку можно будет приобрести с 25 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба китайской марки. Стоимость Geely Tugella в комплектации Flagship составит 2 млн 499 тыс. 990 рублей.

Купе-кроссовер Geely Tugella в комплектации Flagship оснащен полностью светодиодной оптикой с функцией автоматического переключения дальнего света фар на ближний и наоборот, а также 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками черного цвета. Экстерьер автомобиля отличают черные элементы внешнего декора.

За защиту водителя и пассажиров отвечают шесть подушек безопасности, энергопоглощающая рулевая колонка, а также целый комплекс электронных систем. В их числе – индикатор слежения за нахождением автомобиля в пределах заданной полосы, функция предупреждения столкновений, умеющая работать в широком диапазоне скоростей и определяющая не только автомобили, но и пешеходов. При маневрировании, в том числе задним ходом, помогут восемь парковочных датчиков и камеры системы кругового обзора.

Кроме того, в оснащение Geely Tugella входят функция бесключевого доступа в салон и возможность запуска двигателя кнопкой, система определения усталости водителя, а также адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, соблюдающий дистанцию до впереди идущего автомобиля вплоть до полной остановки. Двухзонный климат-контроль оснащен системой контроля качества воздуха.

Среди прочих функций Geely Tugella в комплектации Flagship значатся восемь цветов атмосферной подсветки салона, беспроводная зарядка для смартфонов, цифровая панель приборов и графический тачскрин-дисплей мультимедиа диагональю 12,3 дюйма, обученный синхронизироваться с мобильными устройствами. Комбинированные кресла из замши и кожи Nappa спереди оснащены вентиляцией и имеют широкий диапазон электрорегулировок. Премиальный уровень подчеркивают подстаканники с функцией обогрева и охлаждения, аудиосистема с восемью динамиками, панорамная крыша c люком и электропривод пятой двери, который также может открываться и закрываться движением ноги под задним бампером.

В рамках адаптации для российского рынка Geely Tugella получил стойкую антикоррозийную защиту кузова и днища, а также 204 мм дорожного просвета и эффективную шумоизоляцию (акустический комфорт в салоне на холостых оборотах двигателя – 37,2 дБ). Кроме того, кросс-купе имеет функцию обогрева передних и задних кресел, руля, зоны покоя щеток стеклоочистителя и форсунок стеклоомывателя.

На российском рынке Geely Tugella доступен с безальтернативным четырехцилиндровым турбированным мотором объемом 2,0 л, который развивает 238 л.с. и 350 Нм крутящего момента при 1500-4800 об/мин. В качестве коробки передач задействован 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» японского производства Aisin. С места до 100 км/ч купе-кроссовер Geely Tugella разгоняется за 6,9 секунд. Расход топлива составляет 8.1 л/100 км в смешанном цикле.

В основу кроссовера Tugella легла модульная платформа CMA, разработанная Geely в тесном сотрудничестве с инженерами Volvo. При колесной базе 2700 мм габариты нового купеобразного кроссовера составляют 4605 x 1878 x 1643 мм. Объем багажного отсека составляет 326 л, а при сложенных задних креслах – 1077 л.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели Geely, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».