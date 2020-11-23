Рынок новых автобусов в октябре вырос на 15%

Если покупки грузовых автомобилей и LCV в октябре снизились (на 9% и 1% соответственно), то автобусов – увеличились. Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», в прошлом месяце в России было куплено 1321 автобус – на 15% больше, чем в октябре 2019 года.

Порядка 80% от этого количества пришлось на три марки: «ПАЗ», «ЛИАЗ» и «НЕФАЗ». Продукция Павловского автозавода за месяц разошлась тиражом в 521 экземпляр – на 20% меньше, чем год назад. «Лиазы» были куплены в объеме 265 единиц. Немного уступили им автобусы, произведенные в Нефтекамске (232 шт.).

Именно модель НЕФАЗ-5299 по итогам октября оказалась самой популярной на рынке – как раз с результатом 232 автобуса. Вторую и третью строчки заняли «пазики» – модели 3204 и 3205 (224 и 199 шт. соответственно). Совсем чуть-чуть до тройки лидеров не дотянул ЛИАЗ-5292 (196 шт.).

В региональном рейтинге лидирует Москва – 165 новых автобусов пополнили столичный автопарк в прошлом месяце. В Петербурге приобрели 108 экземпляров автобусной техники, в Кемеровской области – 104. Во всех остальных субъектах РФ за октябрь было куплено менее сотни автобусов.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», несмотря на октябрьский рост, по итогам 10 месяцев 2020 года рынок новых автобусов пока находится «в минусе». За этот период его объем составил 10,2 тыс. единиц – на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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