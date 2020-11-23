Hyundai раскрыла подробности о новой Elantra для российского рынка

Компания «Хендэ Мотор СНГ» раскрыла подробности о седане Hyundai Elantra седьмого поколения для российского рынка. Стоимость новинки и дата начала продаж будут объявлены позже, сообщает пресс-служба корейской марки.

Внешний вид новой Hyundai Elantra отличается широкой каскадной решеткой радиатора, образующей единое целое с фарами. Благодаря новой платформе третьего поколения, впервые представленной для седьмого поколения модели Elantra, компактный седан получил измененный силуэт и облик четырехдверного спортивного купе с покатой линией крыши и инновационными молдингами. Автомобиль Hyundai Elantra новой генерации стал ниже, длиннее и шире предшественника.

На российском рынке седан Elantra седьмого поколения будет представлен в двух возможных модификациях – с атмосферными бензиновыми двигателями Gamma 1,6 MPI (128 л.с. и 154,6 Нм) и 2,0 MPI семейства Smartstream (150 л.с. и 191 Нм). Оба силовых агрегата сочетаются с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Клиентам будут доступны четыре комплектации новой модели: Base, Active, Elegance и Anniversary. Последняя из них приурочена к 30-летней годовщине с момента мирового дебюта седана Hyundai Elantra первого поколения в 1990 году. Двигатель 1,6 предлагается для комплектаций Base и Active, силовой агрегат 2,0 можно заказать в комплектациях Active, Elegance и Anniversary. Помимо прочего, для нового поколения Hyundai Elantra будут предложены несколько пакетов опционального оснащения – как функционального, так и эстетического.