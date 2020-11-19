Renault выпустит бюджетный 7-местный кроссовер на базе нового Sandero

Компания Dacia, входящая в состав Renault Group и представляющая в Европе бюджетный сегмент, отказалась от создания преемника Lodgy в пользу семиместного кроссовера, который будет разработан на базе третьего поколения Sandero. По данным издания L"argus, премьера новинки может состояться в конце следующего лета, в продаже кроссовер появится к концу 2021-го или в начале 2022 года.

Новая модель, которая имеет внутрикорпоративный индекс RJI, с осени 2021 года должна встать на конвейер завода в Румынии, пишет "Российская газета". Из технических подробностей известно, что автомобиль создается на платформе CMF-B (лежит в основе новых Sandero и Logan) и будет иметь длину примерно 4.5 метра.

Кроссовер не получит дизельных версий. В гамму войдут бензиновые 1.0 TCe мощностью 100 и 120 л.с., 1.3 TCe мощностью 140 и 160 л.с. Последний также предложат с электрическим 12-вольтным стартер-генератором. Ожидается, что помимо умеренно-гибридной версии новая модель получит "подзаряжаемую" (тип plug-in hybrid), которая будет позаимствована у Renault Clio, но в силу бюджетности марки удешевлена за счет исключения системы рекуперации энергии при торможении.

А какие модели могут появиться на российском рынке в 2021 году? Смотрите в «Календаре новинок».

Фото: www.largus.fr