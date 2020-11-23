Mazda объявила цену на новый кроссовер CX-30 в России

Компания Mazda расширяет модельную линейку на российском рынке и объявляет о начале продаж компактного кроссовера Mazda CX‐30. Продажи новинки стартуют в России с 15 января 2021 года, сообщает пресс-служба японской марки.

Кроссовер Mazda CX‐30 оснащен 2,0-литровым двигателем SkyActiv мощностью 150 л.с. и предлагается в сочетании с механической или автоматической коробками передач, в полноприводном и переднеприводном вариантах.

На российском рынке модель представлена в трех комплектациях: Drive, Active и Supreme. По прогнозам компании, наиболее востребованной станет комплектация Active, в которую входят проекция показаний на лобовое стекло, датчики дождя и света, а также климат‐контроль, круиз‐контроль, подогрев передних сидений и боковых зеркал, CarPlay и Android Auto, аудиосистема с восьмью динамиками и управлением на руле. Стартовая цена комплектации Active составляет 1 млн 869 тыс. рублей.

Новый кроссовер Mazda CX-30 будет выпускаться на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке, где в настоящее время производятся кроссоверы Mazda СХ-5 и CX-9, а также бизнес-седан Mazda6.

По итогам десяти месяцев 2020 года российские дилеры Mazda реализовали 20426 автомобилей, что на 16% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Mazda в нашей стране остается кроссовер CX-5, продажи которого в отчетный период составили 15434 машины (-13%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Mazda, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».