Продажи новых автомобилей в 2020 году могут упасть на 7 – 10%

По оценке экспертов агентства «АВТОСТАТ», в нынешнем году объем российского рынка новых легковых автомобилей составит около 1,45 млн единиц. Таким образом, по отношению к 2019 году падение рынка будет в диапазоне 7 – 10%. Эти данные содержатся в отчете «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)».

Напомним, что если ориентироваться на статистику АЕБ, то за 10 месяцев падение продаж новых машин составляет 12%. По мнению экспертов агентства «АВТОСТАТ», улучшить ситуацию в целом по году позволяет опережающий спрос, который происходит на волне роста цен и неопределенности в будущем, вызванной пандемией COVID-2019.

«Эти факторы в совокупности вынуждают потенциальных покупателей активизироваться и приобретать автомобили заранее. Во-первых, из-за продолжающегося роста цен впоследствии они будут еще дороже. Во-вторых, пандемия коронавируса может снова привести к ряду ограничительных мероприятий, который могут затронуть и авторитейл», - отмечает заместитель руководителя отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарёв.

Какие еще факторы могут оказать влияние на российский авторынок? Как он будет развиваться в 2021 году? Об этом можно узнать в ходе онлайн-конференции AUTOSTAT Analitic Day, которая пройдет 25 ноября, с 10:00 до 13:00 (время московское). Регистрация – здесь.

Фото: Бизнес Кар.