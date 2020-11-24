KIA рассказала о новой модели для российского рынка

Минивэн KIA Carnival четвертого поколения появится на российском рынке в 2021 году, рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе корейской марки. О других новинках, которые планируется представить в нашей стране в 2021 году, в компании пока не сообщают.

По сравнению с предшественником габаритная длина нового Carnival увеличилась на 40 мм (до 5155 мм), задний свес – на 30 мм (до 1130 мм), что позволило обеспечить больший простор для пассажиров заднего ряда и при этом сохранить лучший в классе объем багажного отсека.

Что касается внешнего вида нового KIA Carnival, переднюю часть автомобиля отличает классическая форма решетки радиатора KIA «улыбка тигра» (tiger nose), объединенная с высокотехнологичными фарами. При взгляде на автомобиль сбоку бросается в глаза ярко выраженная «поясная» линия, протянувшаяся по всей длине кузова и соединяющая фары и задние фонари. Стойка крыши за задними дверями выполнена в виде характерного «плавника», причем его хромированное покрытие переходит и на широкую полосу, опоясывающую всю корму.

Салон нового KIA Carnival получил панорамный сенсорный дисплей с тактильной обратной связью в центре передней панели, а также продуманную компоновку и комфортную посадку на трех или даже четырех рядах сидений.

На KIA Carnival четвертого поколения устанавливаются двигатели новейшей линейки Smartstream в сочетании с 8 ступенчатой автоматической трансмиссией.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».